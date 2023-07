FVW Medien/Screenshot

Frankreichs Tourismusbranche wird Einnahmeverluste erleiden.

Die Unruhen in Frankreich stellen eine schwere Baleastung für Tourismus dar – insbesondere in Paris. Dabei war die Grand Nation in den vergangenen Jahren regelmäßig das meistbesuchte Land der Welt.

Gewalt, Plünderungen und Zerstörungen. Seit der Erschießung eines 17-Jährigen durch die französische Polizei im Verlauf eine