Das Unglück ereignete sich nahe der Ruinenstadt Machu Picchu in den peruanischen Anden.

Bei einem Busunglück nahe der Ruinenstadt Machu Picchu in den peruanischen Anden sind mindestens vier Urlauber ums Leben gekommen. Der Bus war von der Landstraße abgekommen und in eine rund 100 Meter tiefe Schlucht gestürzt. Wie die Polizei am Montag&