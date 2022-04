Wonderful Indonesia

Mit der Abschaffung des PCR-Tests bei Ankunft in Indonesien entfällt auch die Wartezeit im Hotel auf das Testergebnis. Wer weiterreisen will, kann sich also gleich auf den Weg machen.

Die auch bei Deutschen beliebte Urlaubsinsel in Indonesien vereinfacht erneut ihre Einreise-Bestimmungen. Ein PCR-Test bei Ankunft, wie er bislang vorgeschrieben war, ist nun nicht mehr erforderlich. Bali hat seine Einreise-Bestimmungen weiter gelockert. Nach Angaben der