Jonview

Neustart beim Rendez-vous 2022: Ben Peters und Bill Knowlton (beide Jonview) mit Johannes Finke (ehemals Canusa), der nun als Head of Product Management für ADAC Reisen aktiv ist.

Nicht nur die deutschen Veranstalter, auch die kanadischen Receptives müssen sich beim Comeback neu orientieren. Enger Kontakt zu den Partnern, optimierte IT und Services, Trainings für Hoteliers und neue Produktideen: So gehen die Incoming-Agenturen den Neustart an