Nach mehr als drei Jahren wird in Spanien die letzte Corona-Maskenpflicht im öffentlichen Raum abgeschafft.

Das Gesundheitsministerium teilte mit, dass die Pflicht in Apotheken, Gesundheitseinrichtungen und Altenheimen aufgehoben werde. Die Übereinkunft des Ministeriums mit Vertretern der Regionen bedürfe nur noch des formellen Beschlusses des Kabinetts in Madrid, das voraussichtlich am Dienstag zusammentreten werde. Sobald die Entscheidung im Gesetzblatt veröffentlicht ist, endet die am 20. Mai 2020 angeordnete Maskenpflicht im öffentlichen Raum.Spanien war am Beginn der Pandemie besonders hart betroffen. Insgesamt wurden in dem Land mit gut 47 Mio. Einwohnern mehr als 121.000 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gezählt. Drastische Einschränkungen des öffentlichen Lebens folgten, die inzwischen alle wieder aufgehoben wurden. Die epidemische Lage hat sich dank einer besonders effektiven Impfkampagne und einer hohen Impfrate völlig normalisiert.