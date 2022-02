Imago / Xinhua

Der US-Bundesstaat New York folgt New Jersey, Connecticut, Delaware, Oregon und Kalifornien und hebt die Maskenpflicht auf.

Angesichts sinkender Zahlen bei den Corona-Infektionen lässt der US-Bundesstaat New York die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen auslaufen. "Wir sind nicht da, wo wir Anfang Dezember waren", teilte Gouverneurin Kathy Hochul am Mittwoch mit. "Die New Yorker hab