Imago / blickwinkel

Blick auf den Tafelberg in Kapstadt. Kommt der Tourismus in dem Land durch die neue Corona-Variante nun wieder vollends zum Erliegen?

Bisher grassiert die Delta-Variante des Coronavirus in Europa – und bringt die Gesundheitssysteme einiger Länder bereits an ihre Grenzen. Jetzt verbreitet sich in Südafrika eine Variante, die weit schlimmer sein könnte. Mehrere Länder versuchen, sich