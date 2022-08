Imago / imagebroker

Wie lange gibt es die Pferdekutschen auf Mallorca noch? Tierschützern sind sie ein Dorn im Auge.

Erfolg für Tierschützer auf Mallorca: Die bei vielen Touristen beliebten Pferdekutschen dürfen vom Donnerstag kommender Woche an in Palma bei Hitzewarnung nicht mehr fahren. Das gab das Rathaus der Hauptstadt der spanischen Urlaubsinsel am Dienstag bekannt.