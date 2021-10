Rumänien ist gerade vom RKI zum Hochrisikogebiet erklärt worden.

Niedrige Impfquote und mehr Aufenthalte in Innenräumen: Medizinexperten sagen für den Osten Europas wieder deutlich steigende Corona-Infektionszahlen voraus. Nun sind Rumänien und Litauen als Hochrisikogebiete eingestuft worden.

Anders als im Westen Europas – etwa in Deutschland oder in Staaten wie Italien, Spanien, Malta und Portugal – ist die Impfverweigerung in vielen Oststaaten hoch. Dementsprechend steigt dort nun wieder die Zahl der Corona-Neuinfektionen: Nachdem sich im Sommer Vieles draußen abspielte, zieht es die Menschen nun wieder in die Innenräume. Damit wächst die Ansteckungsgefahr.Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat in seinen neuen Reisehinweisen nun Rumänien und Litauen als Hochrisikogebiete eingestuft. Wer als Ungeimpfter in diese Länder reist, muss sich bei Rückreise in Deutschland für zehn Tage in Quarantäne begeben. Eine Freitestung ist nach frühestens fünf Tagen möglich. Geimpfte und Genesene sind von der Quarantäne- und Testpflicht befreit.In Rumänien liegt die Sieben-Tage-Inzidenz inzwischen bei 291 pro 100.000 Einwohner, in Litauen sind es sogar 394. Auch die Zahl der Schwerkranken und der Todesfälle steigt wieder. Zugleich sind die Impfquoten in diesen Ländern niedrig: 28 Prozent in Rumänien, in Litauen sind es immerhin 60 Prozent (Deutschland: 64 Prozent).Extrem gestiegen ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in weiteren, bereits als Hochrisikogebiet definierten Ländern. Europäische Inzidenz-Spitzenwerte erreichen derzeitmit 704 undmit fast 500. Auch in(315),(292) und(277) ist die Lage schlecht. Inliegt der Wert mit 355 weiterhin sehr hoch.Neben Rumänien und Litauen stuft das RKI nunmehr auchundals Hochrisikogebiete ein. In Weißrussland haben sich bislang lediglich 16 Prozent der Menschen impfen lassen.Nicht mehr als Hochrisikogebiet gilt