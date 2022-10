Südsee-Paradies: Fidschi ist ein Land im Südpazifik, das sich über mehr als 300 Inseln erstreckt. Mit dem Schulungsprogramm möchte das Tourismusamt den Verkauf fördern.

Tourism Fiji hat ein neues Online-Schulungsprogramm herausgebracht: das "Fiji Matai Specialist Programm". In dem Online-Training können Reiseverkäufer unterschiedliche Stufen erreichen. Außerdem gibt es etwas zu gewinnen.

Tourism Fiji hat in den vergangenen zwei Jahren das neue Online-Schulungsprogramm entwickelt. Herausgekommen ist eine Online-Schulung in deutscher Sprache mit vielen Videos, Bildern und interaktiven Karten. Die Inhalte werden in Häppchen präsentiert.Die Reiseverkäufer und -verkäuferinnen können dabei drei unterschiedliche Stufen erreichen: Bronze, Silber und Gold. Damit werden diejenigen belohnt, die Fidschi-Reisen auch aktiv verkaufen. Zudem gibt es einige Vorteile beim Silber- und Gold-Status. "Wer viel weiß, verkauft die Reisen auch selbstbewusster", sagt Conny Schütz von Tourism Fiji.Auch wer bereits zuvor schon einmal bei Fiji Tourism eine Schulung absolviert hat, registriert sich neu.Aus Datenschutzgründen konnte das Fremdenverkehrsamt keine Daten übertragen. "Nach zwei langen Jahren mit Reiseunterbrechungen, ständigen Änderungen und neuen Reiseverhalten der Kunden halten wir es für eine gute Idee, das Training neu zu beginnen", sagt Conny Schütz."Dinge haben sich geändert, es gelten aktualisierte Einreisebedingungen, die Resorts haben viel verändert und es gibt eine Menge neuer Funktionen im Programm."Wer den Bronze-Status als Fiji Matai Specialist erreicht hat, nimmt an der Verlosung teil und hat somit die Chance, eine Reise nach Fiji zu gewinnen.