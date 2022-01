FVW Medien/HMJ

Trotz Omikron: New York City will das Wintergeschäft in diesem Jahr anschieben – erstmals auch mit Ermäßigungen für Hotelübernachtungen.

Um die Nebensaison in der kalten Jahreszeit zu pushen, lockt NYC & Company seit 2019 mit Discounts für Restaurants, Shows and Attraktionen im Rahmen des NYC Winter Outing. In diesem Jahr gibt es erstmals auch Rabatte auf Hotels. New York hat gestern die erste NYC