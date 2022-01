Trotz Omikron: New York City will das Wintergeschäft in diesem Jahr anschieben – erstmals auch mit Ermäßigungen für Hotelübernachtungen.

Um die Nebensaison in der kalten Jahreszeit zu pushen, lockt NYC & Company seit 2019 mit Discounts für Restaurants, Shows and Attraktionen im Rahmen des NYC Winter Outing. In diesem Jahr gibt es erstmals auch Rabatte auf Hotels.

Auftakt zum Winter Outing

Mit Key to NYC durch die Omikron-Welle

New York hat gestern die erste NYC Hotel Week gestartet: In mehr als 110 Hotels gibt es einen Rabatt von 22 Prozent auf den Standardzimmerpreis. Die NYC Hotel Week wird organisiert von NYC & Company, der Destination-Marketing-Organisation des Big Apple, und präsentiert von Mastercard.Die "Woche" läuft – anders, als der Name andeutet – insgesamt knapp sechs Wochen bis zum 13. Februar. Zu den teilnehmenden Hotels gehören The Beekman, Lotte New York Palace, The Pierre, The Langham, Opera House Hotel, Hilton Garden Inn Staten Island, The Rockaway und The William Vale.Die Hotel Week bildet den Auftakt zum NYC Winter Outing vom 18. Januar bis zum 13. Februar: Unter diesem Dach vereint NYC & Company seit drei Jahren drei zuvor einzeln vermarktete Angebotsprogramme – Restaurant Week, Broadway Week und Must-See Week. Buchungen für diese Programme sind vom 11. Januar an möglich.Das neue Hotel-Discount-Programm startet in New York zu einem Zeitpunkt, an dem die Metropole durch die hoch ansteckende Omikron-Variante erneut zu einem Corona-Hotspot zu werden droht. Die Sieben-Tage-Inzidenzen lagen jüngst bei über 2000, einige der vor einigen Wochen gerade erst wiedereröffneten Broadway-Shows mussten auch wegen vieler krankgeschriebener Mitarbeiter wieder schließen.Die Stadt hofft aber, besser durch die Omikron-Welle zu kommen als 2020. Neun von zehn Erwachsenen sind zumindest einmal geimpft, Maskentragen ist überall – im Gegensatz zu vielen anderen US-Bundesstaaten – Standard.Zudem müssen Gäste und Mitarbeiter im Rahmen des "Key to NYC"-Programms für den Besuch der Innenräume von Restaurants, Fitnesseinrichtungen, Attraktionen und Tagungsräumen einen vollständigen Impfschutz nachweisen. Seit Dezember 2021 ist für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren der Nachweis einer Impfdosis notwendig. Genaue Infos zu den Sicherheitsvorschriften finden sich auf der Website des jeweiligen Veranstaltungsorts.