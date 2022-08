Die Urlauber-Metropole Cancun erwartet noch mehr Touristen.

Am Flughafen Cancun wird künftig auf das Einreiseformular FMM verzichtet. Dadurch soll eine Fast-Track-Einreise ermöglicht werden, um die Touristenankünfte in der Destination zu erhöhen.

Touristen, die in Cancun/Mexiko einreisen, müssen künftig keine Aufenthaltsdauer auf der Einreisekarte (FMM) mehr ausfüllen. Nach Angaben der Zeitung "Cancun Sun" waren viele Reisende, die das FFM nicht online ausgefüllt hatten, gezwungen, die Dokumente bei ihrer Einreise persönlich auszufüllen, was zu Verzögerungen bei der Flughafensicherheit und den Einwanderungskontrollpunkten führte.



Sergio González Rubiera, Executive President des mexikanischen Verbandes der Reisebüros in Quintana Roo (Amav), teilte mit, dass die Prozedurdauer am Flughafen von Cancun von über zwei Stunden auf etwa 20 Minuten zurückschrauben werde.



"Anstelle des FMM wird ab jetzt nur noch gestempelt", so Rubiera. Jedem Touristen wird damit eine automatische Aufenthaltserlaubnis von 180 Tagen gewährt, berichtet die " Mexico Daily Post ".Rubiera gab auch bekannt, dass das neue System bald auf anderen Flughäfen in Mexiko verfügbar sein werde.