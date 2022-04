Pixabay

Österreich – hier der Traunsee – verlangt FFP2-Masken nur noch in Lebensmittelläden und dem ÖPNV.

In Arbeitsräumen, Kultureinrichtungen und im Einzelhandel abseits von Lebensmittelgeschäften muss in Österreich grundsätzlich keine Maske mehr getragen werden. In Supermärkten sowie in Bus und Bahn ist sie jedoch weiter verpflichtend. In Öste