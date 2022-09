Mehr Theater

Kürzeres Stück, dafür auch günstigere Tickets. Mit der Neu-Inszenierung von "Harry Potter und das verwunschene Kind" will das Mehr Theater mehr Gäste anlocken.

Vom kommenden Februar an gibt es eine große Änderung für Potter-Fans. Sie erleben "Harry Potter und das verwunschene Kind" dann in einer Show. "Neu und kompakt", so soll die neue Inszenierung von "Harry Potter und das verwunschene Kind" vom Februar 2023 an