Floriade Expo 2022

Vogelperspektive auf das Areal der Weltgartenbauausstellung Floriade Expo.

Mit einem Blick in die Zukunft will das Land Urlauber holen: Es geht um Städtebau, Tourismus und wachsende Urbanisierung in Zeiten des Klimawandels. Die nächste Floriade startet in Kürze.