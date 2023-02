FVW Medien/HMJ

Die gute Nachricht für die USA: Die Einnahmen aus dem Reiseverkehr durch ausländische Besucher steigen deutlich. Die schlechte Nachricht: Die Ausgaben der US-Bürger für Auslandsreisen legen weitaus dynamischer zu.

Die Öffnung der Grenzen hat sich für die USA ausgezahlt: 2022 floss fast doppelt so viel Geld durch internationale Gäste in die Kassen als im Jahr davor. Doch das Vor-Corona-Niveau liegt noch in weiter Ferne – und ein weiterer Trend stimmt bedenklich.

Die vom National Travel and Tourism Office (NTTO) veröffentlichten Daten für 2022 bergen zunächst einmal keine Überraschung: Ähnlich wie viele andere Destinationen haben die USA ihr Incoming-Geschäft 2022 gegenüber dem pandemiegeprägte