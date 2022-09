Im März führte ein fvw|TravelTalk-Workshop nach Katar.

Zwischen dem 1. November und 23. Dezember 2022 setzt Katar wegen der Fußball-Weltmeisterschaft sein klassisches Einreiseverfahren aus. Ins Land kommen darf nur noch, wer als Zuschauer eines WM-Spiels registriert ist.

Grund dafür sind die beschränkten Hotelkapazitäten vor Ort. Registrierte Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten einen sogenannten Hayya-Zugang.Dieser ist Voraussetzung dafür, dass für das arabische Land eine Einreiseerlaubnis erteilt wird. Die Fußball-Weltmeisterschaft selbst läuft zwar nur vom 20. November bis 18. Dezember, das touristische Einreiseverbot gilt jedoch bereits davor und noch danach: vom 1. November bis zum 23. Dezember 2022.Das normale Einreiseverfahren – also Visum bei Ankunft ("Visa-on-arrival") – gilt in dieser Zeit nicht, teilt die Deutsche Botschaft in Doha mit. Zwingend erforderlich sind der Nachweis einer Eintrittskarte für ein WM-Spiel sowie über eine gebuchte Hotelunterkunft. Dann erhalten die Reisenden eine Fan-ID – die Hayya-Karte. Das Ticket muss dort hinterlegt werden.Allerdings dürfen Hayya-Card-Inhaber weitere Personen einladen. Nähere Informationen für Besucherinnen und Besucher der Fußball-Weltmeisterschaft hält das deutsche Auswärtige Amt bereit.Inhaber eines WM-Tickets sollten ihr Hotel unbedingt frühzeitig buchen. Für sie hat Katar ein zentrales Buchungsportal mit Zugriff auf Hotels, Apartments und Ferienhäuser sowie Fan-Dörfer mit zeltähnlichen Unterkünften geschaffen. Auch Kreuzfahrtschiffe gelten als Hotel.Voraussetzung für die Einreise nach Katar ist der Nachweis eines negativen Corona-Tests. Möglich sind ein PCR-Test, der maximal 48 Stunden alt ist, oder ein Antigen-Schnelltest, der bei Abflug höchstens 24 Stunden alt sein darf. Selbst durchgeführte Tests werden nicht anerkannt. Kinder unter 6 Jahre benötigen keinen Test. Ein Impfnachweis ist seit dem 4. September nicht mehr erforderlich.