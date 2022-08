Wikipedia/Matthew Ross

Die karelische Stadt Jeonsuu erstreckt sich bis zur russischen Grenze. Viele Russen kommen hier über die Grenze nach Finnland.

Menschen besonders in Skandinavien und im Baltikum sind sauer: Während Russland die Ukraine bombardiert, machen Russen ungeniert Ferien in der Europäischen Union. Doch rein rechtlich lässt sich dies nicht so einfach unterbinden. Seinen Angriffskrieg gegen d