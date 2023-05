Für Strandkörbe und Strandzelte müssen Urlauber entlang der deutschen Nord- und Ostseeküste in diesem Jahr teils tiefer in die Tasche greifen.

Als Gründe für die Preissteigerungen werden unter anderem die gestiegenen Anschaffungs-, Lagerungs- und Personalkosten genannt, wie eine stichprobenartige dpa-Umfrage bei Strandkorb-Vermietern an Nord- und Ostsee in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ergab. Wie viel Gäste für einen Strandkorb bezahlen müssen, hängt oftmals auch davon ab, ob sie an der Nord- oder Ostsee Urlaub machen – und ob sie einen Platz in der ersten oder zweiten Reihe bevorzugen.



Grundsätzlich seien die Preise gegenüber dem Vorjahr relativ stabil geblieben, sagte Bernhard Sourdeau, Chef der Online-Plattform, die mit 90 Vermietern an den deutschen Küsten zusammenarbeitet und dieses Jahr schon mehr als 10.000 Buchungen hat.Auf der ostfriesischen Insel Borkum haben die 18 Vermieter die Preise für Strandkörbe und Strandzelte um etwa 15 Prozent angehoben. Für einen Tag sind Zelt oder Korb nun für 13 Euro zu haben, wie Marius Okken, Vorsitzender des Borkumer Strandzeltvereins sagte. Die allgemeine Preissteigerung treffe auch die Strandkorb-Vermieter. Nicht nur die Anschaffungskosten für neue Körbe hätten sich in den vergangenen Jahren massiv verteuert, auch für die Lagerung müsse mehr Geld ausgegeben werden. Andere Ostfriesische Inseln wie etwaunderhöhten die Preise für Strandkörbe nach eigenen Angaben dieses Jahr nicht – die Miete liegt aber auf einem ähnlichen Niveau.Auch im schleswig-holsteinischen St. Peter-Ording wurden die Preise erhöht – in der Hochsaison auf zwölf Euro. "Die Preise mussten erhöht werden, da die Anschaffung von Strandkörben, die Unterhaltung der Strandkörbe und die Personalkosten gestiegen sind", sagte eine Sprecherin der Tourismuszentrale.In Westerland und Rantum auf Sylt sind die Preise gleich geblieben, wie eine Sprecherin des Sylt Tourismus-Service sagte. Ein Strandkorb in Rantum und Westerland kostet je nach Lage etwa zwölf bis 15 Euro am Tag. Ganz im Norden Sylts, in List, wurde die Preisstruktur für die Strandkorb-Vermietung von Anfang Mai bis Ende September nach Angaben der Gemeinde überarbeitet. In diesen Monaten kosten die Körbe nun zehn statt acht Euro pro Tag. In der Hauptreisezeit ist der Tagespreis bei zehn Euro belassen worden.Deutlich tiefer müssen Urlauber zum Teil an der Ostsee in die Tasche greifen: Inan der Lübecker Bucht etwa sind die Mietpreise für Strandkörbe direkt am Meer teurer als in der zweiten Reihe. "Einige Vermieter haben sich für eine solche Preisstaffelung entschieden", sagte der Vorsitzende des Landesverbandes der Strandkorb-Vermieter, Marcus Bade. "Bei ihnen kosten Körbe direkt am Meer bis zu 20 Euro pro Tag." Andere Vermieter seien jedoch bei ihren bisherigen Preisen geblieben oder hätten sie nur moderat erhöht. Inliegen die Tagesmieten für Strandkörbe nach Angaben des Bades zwischen 11 und 17 Euro am Tag.Der Strandkorb-Vermieterim Ostseebadhat sich nach langer Überlegung gegen Preiserhöhungen entschieden. Ab 15 Euro ist ein Tageskorb am Textilstrand zu haben. In der Strandoase Treichel gelten auch Vorjahrestarife: 14 bis 15 Euro Tagessatz und 500 bis 600 Euro pro Saison.