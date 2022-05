FVW Medien/HMJ

Großer Bahnhof in Salt Lake City: Der Erstflug von Eurowings Discover stieß auf großes Interesse der regionalen Medien – und CCO Helmut Wölfel war ein begehrter Gesprächspartner.

Eurowings Discover fliegt erstmals Salt Lake City dreimal wöchentlich an. In Utah setzt man große Hoffnungen in die neue Verbindung mit dem Lufthansa-Ferienflieger. Touristikern und Kunden eröffnen sich völlig neue Optionen für die Routenplanung.#/AB