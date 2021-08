Nur in vier europäischen Ländern – darunter Deutschland – sind Antigen-Tests kostenlos.

Die Deutschen sind privilegiert: Corona-Tests werden hierzulande gratis angeboten – zumindest derzeit noch. Im Ausland ist das häufig anders: Wer sich testen lässt, der muss dafür bezahlen.

Kosten bis zu 179 Euro pro Test

Mehr dazu

Mehr dazu Bei Rückreise (4) Alle Ungeimpften müssen sich jetzt testen lassen

Antigen-Schnelltest reicht

Aus deutscher Sicht mutet die Meldung, die das dänische Fremdenverkehrsamt verbreitet, wie eine Lappalie an: Corona-Tests, so wird mitgeteilt, sind in dem skandinavischen Land kostenlos. Für die Deutschen mag das zwar nichts Besonderes sein und von den meisten sogar als Selbstverständlichkeit verstanden werden.Doch trotzdem ist der Gratis-Test, wie in Deutschland und beispielsweise Dänemark anbieten, keineswegs normal. In den meisten Ländern Europas müssen Urlauber (und Einwohner) dafür bezahlen. Und manchmal muss man sogar recht tief dafür in die Tasche greifen.Mit Einführung der Testpflicht für sämtliche ungeimpften Reiserückkehrer sind dies Kosten, die nun auch solche Urlauber kalkulieren sollten, die per Auto, Bus oder Bahn verreisen. Bislang war die Vorlage eines negativen Ergebnisses nur für Flugreisende verpflichtend, nun gilt sie für alle, unabhängig vom Verkehrsmittel und unabhängig davon, ob das Urlaubsland ein Hochrisiko-, Virusvarianten- oder Nichtrisikogebiet ist.Teilweise verlangen Länder zudem, dass bereits bei der Einreise – also zu Urlaubsbeginn – ein solcher Test zu absolvieren ist. Je nach Ferienziel können für Familien somit höhere Kosten zustande kommen. Verzichten sollte man auf den Test keinesfalls: Die Bußgelder, die dann bei Wiedereinreise in Deutschland drohen, sind um ein Vielfaches höher als die Ausgaben für die Tests. Und Selbsttests, die man sich in Apotheken oder Supermärkten kaufen kann, werden nicht anerkannt.Das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland (EVZ) hat die Preise für die Corona-Tests in zahlreichen europäischen Ländern recherchiert. Auf seiner Website stellt das EVZ eine Übersicht zur Verfügung. Auch Infos und Listen mit Testzentren in den jeweiligen Staaten sind auf der Seite veröffentlicht.Das Gute: Für die Wiedereinreise nach Deutschland reicht der in aller Regel preisgünstigere Antigen-Schnelltest. Allerdings darf er beim Grenzübertritt nicht älter als 48 Stunden sein. Bei den teureren PCR-Tests liegt die Grenze bei 72 Stunden.Die wichtigsten Ergebnisse lauten:Antigen-Tests kosten maximal 120 Euro.Touristen zahlen zwischen 50 und 60 Euro pro Test.Corona-Tests sind kostenlos.Hier sind Tests europaweit am teuersten. Am Flughafen kostet der Antigen-Tests 179 Euro, ab zwei Personen gibt es einen Rabatt (149 Euro pro Test). Weitere Dienstleister bieten in der Nähe des Airports ebenfalls Tests an zu ähnlichen Preisen. Tests bei Ankunft am Flughafen in Helsinki sind kostenlos.Für Antigen-Tests zahlen Touristen 25 Euro.Antigen-Tests kosten 15 bis 40 Euro.Das Land berechnet pro Test etwa 96 Euro. Bei Ankunft sind sie gratis.Antigen-Tests kosten je nach Region zwischen 20 und 50 Euro.Antigen-Test kosten 20 Euro.: Für den Antigen-Test werden im Flughafen Riga 24 Euro fällig. Private Anbieter sind meist teurer. Kostenpflichtige Tests sind bei Ein- und Ausreise nötig.Für den Antigen-Test werden im Flughafen Vilnius 35 Euro fällig. Kostenpflichtige Tests sind bei Ein- und Ausreise nötig.Preis je nach Anbieter. Am Flughafen kosten Antigen-Schnelltests 79 Euro.Antigen-Tests können unter anderem am Malta International Airport durchgeführt werden und kosten zwischen 35 und 40 Euro.kostenlos im August.kostenpflichtig bei Ausreise, Preise differieren je nach Anbieter.kostenlose Antigen-Tests, die auf "Teststraßen" von den Ländern und Gemeinden organisiert werden. Bei privaten Anbietern kostenpflichtig (zum Beispiel Flughafen Wien 25 Euro).: an den Flughäfen etwa 53 bis 82 Euro, bei privaten Anbietern oft günstiger.25 bis 40 Euro (Antigen-Test)10 bis 15 Euro (Antigen-Test), an den Flughäfen teurer (bis 30 Euro)ca. 15 Euro (Antigen-Test)Die Preise variieren stark (siehe Liste des EVZ ebenfalls sehr unterschiedliche Preeise je nach Labor. Im Durchschnitt werden 50 Euro für einen Antigen-Test fällig, Vueling berechnet 35 Euro.Der gesetzliche Höchstpreis für einen Antigen-Test beträgt etwa 7,80 Euro.Erlaubt sind Antigen-Test-Preise zwischen 25 und 41 Euro.Mehr als 20 Euro darf ein Labor für den Antigen-Test nicht berechnen. Bei Einreise ist ein PCR-Test Pflicht, der etwa 30 bis 35 Euro kostet.Die Angaben stammen aus dem Netzwerk der Europäischen Verbraucherzentren.Das EVZ empfiehlt darüberhinaus, sich bei der privaten Auslandsreisekrankenversicherung im Vorfeld zu informieren, ob diese die Kosten für Corona-Tests eventuell übernimmt.