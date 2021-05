FVW Medien/HMJ

Zurück zur Normalität: An Broadway und Times Square soll es ab September wieder so quirlig zugehen wie vor der Pandemie.

Eineinhalb Jahre nach dem Corona-Lockdown sollen die Shows am New Yorker Broadway am 14. September wieder starten. Der Ticket-Verkauf für die Theaterstücke und Musicals beginne am Donnerstag, teilte New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo am Mittwoch mit.