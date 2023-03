New York City Tourism + Conventions

Neuer Name, neue Kampagne, New York City bastelt fleißig an einer neuen Markenidentität.

NYC & Company, die offizielle Incoming-Agentur der Stadt, trägt künftig den Namen "New York City Tourism + Conventions". Im Rahmen einer neuen Marketingkampagne sollen zudem unentdeckte Orte in der Millionenmetropole in den Fokus gerückt werden.

Am Dienstagnachmittag stellte Fred Dixon, Präsident und CEO von NYC & Company, die frisch gelaunchte Markenidentität seiner Or