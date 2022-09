Oliver Graue/FVW Medien

Saudi-Arabien lockt mit jeder Menge Kultur, aber auch mit faszinierenden Wüsten- und Felsenlandschaften.

Saudi-Arabien will das Tourismusgeschäft in den kommenden Jahren kräftig ausbauen. Dafür bedarf es neben umfangreicher Investitionen in die Infrastruktur auch erleichterter Einreiseregeln. Die schafft das wahhabitische Königreich nun. Einwohner aus der