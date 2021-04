In manchen kroatischen Regionen waren die Corona-Infektionsraten zwischenzeitlich gefallen, nun steigen sie aber wieder landesweit.

Sowohl neue Reisewarnungen als auch Entwarnungen verkündet das Auswärtige Amt zu Ostern. Besonders heftig tobt Corona derzeit in Südamerika: Nach Bolivien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay und Uruguay sind nun auch Chile und Peru Hochrisikogebiete.

Botsuana (Virusvarianten-Gebiet seit 7. Februar 2021; bereits seit 31. Januar 2021 Hochinzidenzgebiet; bereits seit 22. November 2020 Risikogebiet)

Brasilien (Virusvarianten-Gebiet seit 19. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 Risikogebiet)

Eswatini (Virusvarianten-Gebiet seit 31. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 Risikogebiet)

Frankreich- das Département Moselle (Virusvarianten-Gebiet seit 2. März 2021; bereits seit 9. Januar 2021 Risikogebiet)

Lesotho (Virusvarianten-Gebiet seit 31. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 Risikogebiet)

Malawi (Virusvarianten-Gebiet seit 7. Februar 2021; bereits seit 31. Januar 2021 Hochinzidenzgebiet; bereits seit 15. Juni 2020 Risikogebiet)

Mosambik (Virusvarianten-Gebiet seit 7. Februar 2021; bereits seit 31. Januar 2021 Hochinzidenzgebiet; bereits seit 15. Juni 2020 Risikogebiet)

Sambia (Virusvarianten-Gebiet seit 7. Februar 2021; bereits seit 31. Januar 2021 Hochinzidenzgebiet; bereits seit 15. Juni 2020 Risikogebiet)

Simbabwe (Virusvarianten-Gebiet seit 7. Februar 2021; bereits seit 31. Januar 2021 Hochinzidenzgebiet; bereits seit 15. Juni 2020 Risikogebiet)

Südafrika (Virusvarianten-Gebiet seit 13. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 Risikogebiet)

Ägypten (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Albanien (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Andorra (Fürstentum Andorra) (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit August 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Bahrain (Hochinzidenzgebiet seit 14. Februar 2021, bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Bolivien (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Bosnien und Herzegowina (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Bulgarien (Hochinzidenzgebiet seit 21. März 2021; bereits seit 1. November 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Chile (Hochinzidenzgebiet seit 3. April 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Ecuador (Hochinzidenzgebiet seit 31. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Estland (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 26. Dezember 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Frankreich inkl. aller Übersee-Departments (Hochinzidenzgebiet seit 28. März 2021, bereits seit 21. August 2020 als Risikogebiet ausgewiesen), das Département Moselle gilt weiterhin als Virusvarianten-Gebiet seit 2. März 2021

Iran (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Jordanien (Hochinzidenzgebiet seit 7. März 2021; bereits seit 7. Oktober 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Kolumbien (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Kosovo (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Kuwait (Hochinzidenzgebiet seit 21. März 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Lettland (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 22. November 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Libanon (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Malta (Hochinzidenzgebiet seit 28. Februar 2021; bereits seit 17. Oktober 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Mexiko (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Moldau, Republik (Hochinzidenzgebiet seit 14. März 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Montenegro (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 17. Juli 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Nordmazedonien (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Palästinensische Gebiete (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 3. Juli 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Paraguay (Hochinzidenzgebiet seit 21. März 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Peru (Hochinzidenzgebiet seit 3. April 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Polen (Hochinzidenzgebiet seit 21. März 2021; bereits seit 24. Oktober 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Schweden (Hochinzidenzgebiet seit 7. März 2021; bereits seit 15. November 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Serbien (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Seychellen (Hochinzidenzgebiet seit 14. Februar 2021; bereits seit 17. Januar 2021 als Risikogebiet ausgewiesen)

Slowakei (Hochinzidenzgebiet seit 28. März 2021; Virusvarianten-Gebiet vom 14. Februar 2021 – 27. März 2021; bereits seit 17. Oktober 2020 Risikogebiet)

Slowenien (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 1. November 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Sudan (Hochinzidenzgebiet seit 31. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Syrische Arabische Republik (Hochinzidenzgebiet seit 31. Januar 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Tansania (Hochinzidenzgebiet seit 14. März 2021; bereits seit 15. Juni 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Tschechien (Hochinzidenzgebiet seit 28. März 2021; Virusvarianten-Gebiet vom 14. Februar 2021 – 27. März 2021; bereits seit 25. September 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Ungarn (Hochinzidenzgebiet seit 7. März 2021; bereits seit 1. November 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Uruguay (Hochinzidenzgebiet seit 21. März 2021; bereits seit 20. Dezember 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Vereinigte Arabische Emirate (Hochinzidenzgebiet seit 24. Januar 2021; bereits seit 23. September 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Zypern (Hochinzidenzgebiet seit 21. März 2021; bereits seit 1. November 2020 als Risikogebiet ausgewiesen)

Afghanistan (seit 21. Februar 2021; Hochinzidenzgebiet vom Januar bis 20. Februar 2021)

Algerien (seit 15. Juni 2020)

Angola (seit 15. Juni 2020)

Antigua und Barbuda (seit 21. Februar 2021)

Äquatorialguinea (seit 15. Juni 2020)

Argentinien (seit 15. Juni 2020)

Armenien (seit 15. Juni 2020)

Aserbaidschan (seit 15. Juni 2020)

Äthiopien (seit 15. Juni 2020)

Bangladesch (seit 15. Juni 2020)

Barbados (seit 17. Januar 2021)

Belarus (seit 15. Juni 2020)

Belgien (seit 30. September 2020)

Belize (seit 15. Juni 2020)

Benin (seit 15. Juni 2020)

Bhutan (seit 15. Juni 2020)

Burkina Faso (seit 15. Juni 2020)

Burundi (seit 15. Juni 2020)

Cabo Verde (seit 3. Juli 2020)

Costa Rica (seit 15. Juni 2020)

Côte d'Ivoire (seit 15. Juni 2020)

Dänemark – das gesamte Land (seit 28. März 2021); ausgenommen sind die Färöer und Grönland

Dominikanische Republik (seit 15. Juni 2020)

Dschibuti (seit 15. Juni 2020)

El Salvador (seit 15. Juni 2020)

Eritrea (seit 15. Juni 2020)

Finnland – die folgenden Regionen gelten derzeit als Risikogebiete: Uusimaa (hierzu gehört auch die Stadt Helsinki) (seit 22. November 2020) Varsinais-Suomi (seit 20. Dezember 2020) Südkarelien (seit 21. März 2021) Kanta-Häme (seit 28. März 2021) Päijät-Häme (seit 28. März 2021) Pirkanmaa (seit 28. März 2021)

Gabun (seit 15. Juni 2020)

Gambia (seit 15. Juni 2020)

Georgien (seit 7. Oktober 2020)

Ghana (seit 15. Juni 2020)

Griechenland (seit 7. März 2021)

Guatemala (seit 15. Juni 2020)

Guinea (seit 15. Juni 2020)

Guinea-Bissau (seit 15. Juni 2020)

Guyana (seit 15. Juni 2020)

Haiti (seit 15. Juni 2020)

Honduras (seit 15. Juni 2020)

Indien (seit 15. Juni 2020)

Indonesien (seit 15. Juni 2020)

Irak (seit 15. Juni 2020)

Irland (seit 9. Januar 2021 Risikogebiet; Virusvarianten-Gebiet vom 13. Januar bis 20. März 2021), ausgenommen ist die Region South-West (seit 3. April 2021)

Israel (seit 28. März 2021; Hochinzidenzgebiet vom 24. Januar bis 27. März 2021)

Italien (seit 8. November 2020)

Jamaika (seit 15. Juni 2020)

Jemen (seit 15. Juni 2020)

Kanada (seit 15. November 2020)

Kamerun (seit 15. Juni 2020)

Kasachstan (seit 15. Juni 2020)

Katar (seit 15. Juni 2020)

Kenia (seit 15. Juni 2020)

Kirgisistan (seit 15. Juni 2020)

Komoren (seit 15. Juni 2020)

Kongo DR (seit 15. Juni 2020)

Kongo Rep (seit 15. Juni 2020)

Korea (Volksrepublik) (seit 15. Juni 2020)

Kroatien – das gesamte Land (seit 3. April 2021)

Kuba (seit 28. Februar 2021)

Liberia (seit 15. Juni 2020)

Libyen (seit 15. Juni 2020)

Liechtenstein (seit 24. Oktober 2020)

Litauen (seit 21. Februar 2021; Hochinzidenzgebiet vom Januar bis 20. Februar 2021)

Luxemburg (14. Juli bis 20. August 2020 und seit 25. September 2020)

Madagaskar (seit 15. Juni 2020)

Malediven (seit 17. Juli 2020)

Mali (seit 15. Juni 2020)

Marokko (seit 15. Juni 2020)

Mauretanien (seit 15. Juni 2020)

Monaco (seit 1. November 2020)

Mongolei (seit 15. Juni 2020)

Namibia (seit 14. Februar 2021; Hochinzidenzgebiet vom Januar bis 13. Februar 2021)

Nepal (seit 15. Juni 2020)

Nicaragua (seit 15. Juni 2020)

Niederlande – das gesamte Land (inklusive der autonomen Länder und der überseeischen Teile des Königreichs der Niederlande) (seit 17. Oktober 2020)

Niger (seit 15. Juni 2020)

Nigeria (seit 15. Juni 2020)

Norwegen – die folgenden Provinzen gelten derzeit als Risikogebiete: Oslo (seit 8. November 2020) Viken (seit 15. November 2020) Vestfold og Telemark (seit 21. März 2021) Rogaland (seit 28. März 2021)



Oman (seit 15. Juni 2020)

Össterreich – das gesamte Land mit Ausnahme der Gemeinden Jungholz und Mittelberg / Kleinwalsertal (seit 1. November 2020)

Hinweis: Das Bundesland Tirol gilt seit 28. März 2021 als einfaches Risikogebiet (Virusvarianten-Gebiet vom 14. Februar 2021 – 27. März 2021)

Hinweis: Das Bundesland Tirol gilt seit 28. März 2021 als einfaches Risikogebiet (Virusvarianten-Gebiet vom 14. Februar 2021 – 27. März 2021) Pakistan (seit 15. Juni 2020)

Panama (seit 28. Februar 2021; Hochinzidenzgebiet vom Januar bis 27. Februar 2021)

Papua-Neuguinea (seit 17. Juni 2020)

Philippinen (seit 15. Juni 2020)

Portugal – die folgenden Regionen gelten derzeit als Risikogebiete: Madeira (autonome Region) (seit 14. März 2021; Virusvarianten-Gebiet 27. Januar bis 13. März 2021)

Rumänien (seit 7. Oktober 2020)

Russische Föderation (seit 15. Juni 2020)

San Marino (seit 1. November 2020)

São Tomé und Príncipe (seit 16. Juni 2020)

Saudi-Arabien (seit 15. Juni 2020)

Schweiz (seit 24. Oktober 2020)

Senegal (seit 15. Juni 2020)

Sierra Leone (seit 15. Juni 2020)

Somalia (seit 15. Juni 2020)

Spanien – das gesamte Land Spanien inklusive der Kanarischen Inseln (seit 21. Februar 2021; Hochinzidenzgebiet vom Januar 2021 – 20. Februar 2021); nun auch die Autonome Gemeinschaft La Rioja (seit 3. April 2021), ausgenommen sind die folgenden autonomen Gemeinschaften: Balearen (seit 14. März 2021) Kastilien- La Mancha (seit 14. März 2021) Extremadura (seit 14. März 2021) Murcia (seit 14. März 2021) Valencia (seit 14. März 2021) Galicien (seit 21. März 2021)

St. Lucia (seit 7. Februar 2021; Hochinzidenzgebiet vom 14. Februar bis 20. März 2021)

Südsudan (seit 15. Juni 2020)

Surinam (seit 15. Juni 2020)

Tadschikistan (seit 15. Juni 2020)

Timor Leste (Osttimor) (seit 17. Juni 2020)

Togo (seit 15. Juni 2020)

Trinidad Tobago (seit 15. Juni 2020)

Tschad (seit 15. Juni 2020)

Tunesien (seit 7. Oktober 2020)

Türkei (seit 15. Juni 2020)

Turkmenistan (seit 17. Juni 2020)

Ukraine (seit 15. Juni 2020)

USA (seit 7. März 2021; Hochinzidenzgebiet vom Januar bis 6. März 2021)

Usbekistan (seit 15. Juni 2020)

Vatikanstadt (seit 1. November 2020)

Venezuela (seit 15. Juni 2020)

Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland inkl. aller Überseegebiete, Isle of Man sowie aller Kanalinseln (seit 15. November 2020; Virusvarianten-Gebiet vom 13. Januar bis 20. März 2021)

Zentralafrikanische Republik (seit 15. Juni 2020)

Finnland: die Regionen Satakunta (Risikogebiet bis einschließlich 27. März 2021) und Åland (Risikogebiet bis einschließlich 2. April 2021)

Norwegen: die Region Agder (Risikogebiet bis einschließlich 27. März 2021)

Irland: die Region South-West (Risikogebiet bis einschließlich 2. April 2021)

Portugal: die Region Lissabon (Risikogebiet bis einschließlich 2. April 2021)

Der südamerikanische Kontinent wird von der dritten Corona-Welle besonders stark durchgeschüttelt. Brasilien ist zwar sowieso eines der Länder mit den weltweit höchsten Covid-19-Todes- und Infektionszahlen und zudem Mutanten-Gebiet.Nun aber wächst die Zahl der südamerikanischen Staaten, in denen die Ausbreitung der Seuche außer Kontrolle gerät. Nach Bolivien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay und Uruguay hat das Auswärtige Amt daher jetzt auchundzu sogenannten Hochinzidenzgebieten erklärt. Hier haben sich in den vergangenen sieben Tagen deutlich mehr als 200 Personen pro 100.000 Einwohnern neu an Corona angesteckt.Neue Mutanten-Gebiete finden sich in der aktuellen Liste des RKI nicht. Allerdings gibt es zwei neue Risikogebiete: das gesamte Landebenso wie dieDamit müssen auch alle, die aus Kroatien kommend nach Deutschland einreisen, wieder für zehn Tage in Quarantäne, von der sie sich nach fünf Tagen mit einem zweiten negativen Corona-Test befreien können. Der erste Test muss spätestens 48 Stunden nach Einreise erfolgen.Die bei deutschen Urlaubern beliebte Halbinsel Istrien war am 7. März vorübergehend von der Risikoliste des RKI gestrichen worden. Als Risikogebiete werden Länder und Regionen mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) eingestuft.Allerdings spricht das Auswärtige Amt auch drei Entwarnungen für Gebiete aus, die nun nicht mehr als Risikoregionen betrachtet werden. Dabei handelt es sich um:- Finnland – die- Irland – die- und Portugal –Die Aufhebungen bringen deutschen Urlaubern allerdings wenig bis nichts: Irland verlangt von Einreisenden eine 14-tägige Quarantäne, und Finnland und Portugal (bis 15. April) haben ihre Grenzen für deutsche Urlauber ganz geschlossen.Damit ergibt sich nun das folgende Gesamtbild:Alle Angaben laut RKI.