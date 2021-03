Getty Images/MikeLaptev

Das Auswärtige Amt warnt nun vor Reisen nach ganz Griechenland.

Lange Zeit sah es in Griechenland in Sachen Corona recht gut aus. Nun aber verbreitet sich das Virus auch dort – daher wird vor Reisen gewarnt. Massiv nehmen die Corona-Fälle in Schweden, Ungarn und Jordanien zu.