Pixabay

Saranda ist ein Badeort an der Albanischen Riviera.

In Zeiten von Inflation und Energiekrise rücken bisher unentdeckte Destinationen in den Vordergrund. Auffällig ist: Deutsche Veranstalter und Reiseverkäufer verzeichnen ein steigendes Interesse an Albanien. Ein Überblick über Projekte, Fam Trips und Reiseangebote

Das Interesse der Reiseveranstalter und Counter-Profis an Albanien steigt stetig an. Wie fvw|TravelTalk zuvor ausgiebig berichtet hatte, will das