Schlussapplaus für "Harry Potter und das verwunschene Kind" gab es bei der Premiere in Hamburg von 1700 Zuschauern.

Durch die Luft wirbelnde Zauberer, fliegende Dementoren, menschenfressende Bücherregale: "Harry Potter und das verwunschene Kind" ist zurück auf der Bühne in einer kompakteren Version, die am Sonntag in Hamburg Premiere feierte.

Die neue Fassung ist um fast zwei Stunden kürzer als das zweiteilige Original, das im Dezember 2021 erstmals im Mehr-Theater am Großmarkt a