Comeback nach einem Vierteljahrhundert: Noch verunzieren Baukräne am Straubinger Platz (links) das historische Zentrum – aber das soll sich im Laufe des kommenden Jahres ändern.

Vom maroden Kurort zur Trenddestination: Bad Gastein im österreichischen Bundesland Salzburg hat in den vergangenen Jahren erfolgreich an seinem Image gearbeitet und positioniert sich als Hipster-Skiort. Nun folgen den Marketing-Worten Taten.

Neue Hotels beleben das historische Zentrum

Boutique-Hotel mit Berliner Wurzeln

Mit dem Vertical Link bequem ans Ziel

Als "Berlin der Berge" wird der einstige Weltkurort immer wieder mal apostrophiert. "Arm, aber sexy" passt nicht ganz, "morbid, aber hip" träfe es wohl besser. Bad Gastein zehrt immer noch vom Charme längst vergangener Tage, obwohl renovierungsbedürftige und leer stehende Hotels wenig Anziehungskraft entfalten. Doch nachdem Hotels wie Haus Hirt, Miramonte, Regina und Waldhaus Rudolfshöhe bereits dank externer Investoren modernisiert und damit für junge Gäste attraktiv wurden, steht nun ein weiterer Innovationsschub an."Eine unendliche Geschichte kommt endlich zu ihrem Happy End", schreibt Harald Kohler, Sprecher von Gasteinertal Tourismus – und man vermag sein Seufzen fast zu hören. "Das historische Zentrum Bad Gasteins erwacht endlich wieder zu neuem Leben."Vor allem am Straubingerplatz tue sich viel: So soll das denkmalgeschützte Ensemble aus Hotel Straubinger, Badeschloss und Alte Post nach 24 Jahren Leerstand im Sommer 2023 ein Comeback feiern. Nach vielen leeren Versprechungen und geplatzten Plänen hatte im Jahr 2017 das Land Salzburg die Gebäude erworben und schließlich an die Hirmer Gruppe verkauft.Nach Renovierung und Umbau wird das Badeschloss, das einen in die alpine Kulisse eingebetteten 14-geschossigen Neubau-Turm bekommt, über etwa 100 Zimmer verfügen. Das Fünf-Sterne-Hotel Straubinger umfasst künftig knapp 50 Zimmer und wird nahe am ursprünglichen Stil neugestaltet.Vorher noch, am 27. Januar 2023, fällt der Startschuss für das neue Design-Hotel The Comodo im ehemaligen Habsburger Hof in der Kaiserhofstraße. Seit Ende 2017 stand das Gebäude leer, bis es 2019 von einer Berliner Architektin gekauft und umgestaltet wurde.Das Boutique-Hotel wird 70 Zimmer mit Ausblick auf das Tal oder die bewaldete Bergwelt bieten, alle mit Kunst, Vintage- und modernen handgemachten Möbeln ausgestattet, dazu gibt es À-la-Carte-Restaurant, Biergarten, Indoor Pool sowie Spa-Bereich mit Sonnendeck.Weitere Hotelprojekte sind in Planung, etwa das Hotel Mirabell und das traditionsreiche Hoteldorf Grüner Baum. Dazu sind bei der Gemeinde das Savoy und das Hollandia in der Begutachtung.Passend zu den neuen Hotelprojekten haben die Gemeinde, der Kur- und Tourismusverband und die Bergbahnen ein umfangreiches Mobilitätskonzept entwickelt. Mit einem außergewöhnlichen Vorhaben: dem Vertical Link, einem unterirdischen Verbindungstunnel, der das historische Zentrum mit der darüberliegenden Ortsebene verbinden wird.Mit dem Vertical Link sollen Gäste barrierefrei auf Förderbändern vom Bahnhof, von der Therme oder von der Piste bequem in ihr Hotel kommen. Dazu erwarb die Gemeinde das Parkhaus am Wasserfall und wird ein neues Parkhaus an der Stubnerkogelbahn errichten.