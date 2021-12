In Dänemark – hier Kopenhagen – schnellen die Corona-Zahlen derzeit deutlich nach oben.

Dänemark hat derzeit eine der höchsten Inzidenzraten weltwelt. Vor Reisen in das Land wird gewarnt – ebenso nach Frankreich, Norwegen, Andorra und Libanon.

Es gibt aber auch sechs Entwarnungen. Vor allem in Westeuropa greift das Corona-Virus derzeit um sich. In Osteuropa hingegen verbessert sich die Situation wieder. So ähnlich war auch schon der Verlauf der vorigen Welle gewesen.Wegen der hohen Zahl an Neuansteckungen mit Covid-19 hat das Robert-Koch-Institut nunundals Hochrisikogebiete eingestuft. Vor allem in Dänemark steigt die Zahl der Erkrankungen rasant an. Die Inzidenz liegt inzwischen bei über 900 und damit fast dreimal so hoch wie in Deutschland. Die Reisewarnungen gelten auch für diefürund für das französische ÜberseegebietIn Norwegen ist die Inzidenz auf 615 gestiegen, in Frankreich beträgt sie 525 – alle Werte liegen deutlich über den deutschen. In Andorra beträgt sie sogar 1650. In dem Kleinstaat hat sich bereits mehr als jeder vierte Einwohner mit Corona angesteckt.Aber auch vor Reisen in denwarnt das Auswärtige Amt. Dort liegt die Inzidenz zwar bei "nur" 163, jedoch ist das Gesundheitssystem durch die hohe Zahl an Krankenhauspatienten überlastet.Zugleich hat das Auswärtige Amt gleich sechs Entwarnungen ausgesprochen. Dabei handelt es sich größtenteils um Länder des Balkans und Baltikums, die vor wenigen Wochen noch zu den europaweit am stärksten von Corona betroffenen Regionen gehörten. Inzwischen jedoch sind die Inzidenzen deutlich gesunken.Konkret gelten nun nicht mehr als Hochrisikogebiete:Anders als von manchen erwartet und von einigen Politikern gefordert wurdenicht als Virusvariantengebiet eingestuft. Auf der Insel verbreitet sich die Omikron-Mutante derzeit in hoher Geschwindigkeit. Auch inbeträgt der Anteil der Omikron-Variante bereits 35 Prozent.Anders als Deutschland hat Frankreich sogar ein weitgehendes Reiseverbot für Großbritannien ausgesprochen.