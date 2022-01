Gettyimages

Im Bwindi-Nationalpark in Uganda lassen sich Berggorillas beobachten.

Auch der Tourismus in Afrika hat erheblich unter der Corona-Pandemie gelitten. Uganda will jetzt mit neuem Slogan wieder durchstarten. Mit dem neuen Slogan "Explore Uganda, The Pearl of Africa" – will das ostafrikanische Land nun wieder vermehrt Touristen anlocken.