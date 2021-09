In Niedersachsen kann der Zugang von ausschließlich Getesteten oder Geimpften künftig in mehr Bereichen angewendet werden als bisher – etwa in der Gastronomie, der Kultur, bei Veranstaltungen oder dem Sport. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil im Landtag in Hannover an. Bei Anwendung der 2G-Regel sollen dann die Maskenpflicht und das Abstandhalten entfallen.Menschen bis 18 Jahren sollen demnach auch ohne Impfung oder Genesung Zutritt bekommen, da sie sich regelmäßig vor dem Schulbesuch testen. Kinder, die jünger als zwölf Jahre sind, können sich noch nicht impfen lassen.Nach der 2G-Regel wird der Zutritt zu bestimmten Bereichen nur gewährt, wenn Menschen gegen das Coronavirus geimpft oder genesen sind. Ein negativer Corona-Schnelltest reicht dann in der Regel nicht

Sachsen will mit der neuen Corona-Schutzverordnung das sogenannte 2G-System als Optionsmodell einführen und damit Hamburg folgen. Demnach sollen nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zu Restaurants, Einrichtungen oder Events von bis zu 5000 Menschen erhalten, wenn der Veranstalter das für sich selbst entscheidet, gab Staatskanzleichef Oliver Schenk (CDU) am Dienstag in Dresden bekannt.

Im Gegenzug bestehe die Möglichkeit, Beschränkungen wie die Maskenpflicht und das Abstandsgebot aufzuheben. Allerdings muss eine Einlasskontrolle erfolgen. Unklar ist bisher, ob Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren und Menschen, die sich nicht impfen lassen können, beim Besuch entsprechender Einrichtungen einen Test benötigen.

Geimpfte und genesene Menschen in Berlin können in der Corona-Pandemie mit weiteren Erleichterungen rechnen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur beschloss der Senat am Dienstag die Einführung eines 2G-Optionsmodells: In etlichen Bereichen wie der Gastronomie oder bei Veranstaltungen können die Betreiber dann selbst entscheiden, ob sie den Zutritt zu Innenräumen nur Geimpften oder Genesenen (2G) oder auch Getesteten (3G) erlauben. Im Falle von 2G würden bisherige Corona-Einschränkungen wie Abstand oder Maske wegfallen.

muss zum Beispiel keine Maske mehr getragen werden.Auch in anderen Bundesländern stehen neue Corona-Verordnungen an, nachdem Bundestag und Bundesrat ein neues Infektionsschutzgesetz verabschiedet haben, das im Laufe der kommenden Woche in Kraft treten soll.Es regelt nunmehr, dass für Maßnahmen gegen die Pandemie nicht mehr die Inzidenzen den Ausschlag geben, sondern die Belegung der Krankenhäuser mit Corona-Patienten.hat Gastronomie und Veranstaltern die Wahl zwischen 2G inklusive Lockerung der Abstandsregeln und 3G eingeräumt.will einen ähnlichen Weg gehen und privaten Anbietern die Möglichkeit einer 2G-Beschränkung einräumen, im öffentlichen Raum, etwa beim Besuch von Behörden oder im ÖPNV, gilt aber weiter die 3G-Regel.Inhat die Landesregierung ein Stufenmodell angekündigt, das je nach Lage zu Beschränkungen in unterschiedlichen Lebenslagen führt.