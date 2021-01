Schweiz-Reisende müssen bei der Einreise per Flugzeug künftig einen negativen Corona-Test vorlegen. Das beschloss die Schweizer Regierung am Mittwoch. Dies gilt auch für Reisende aus Deutschland. Auch Großbritannien verrscvhärf die Corona-Maßnahmen.





Die Behörden wollen die Ausbreitung damit eindämmen. Sie gehen davon aus, dass mehr als die Hälfte der Infizierten keine Symptome haben, andere aber anstecken könnten. Grenzgänger nicht systematisch testen Grenzgänger sollen – anders als von mehreren Parteien in den vergangenen Tagen gefordert – nicht systematisch getestet werden. Allein in der Region Basel reisen täglich 60.000 Pendler aus Deutschland und Frankreich ein. Die Regierung beschloss auch, mehr Tests durchzuführen. Künftig will der Bund unter bestimmten Umständen die Kosten dafür auch bei Personen tragen, die keine Symptome haben. Dies sei etwa der Fall, wenn lokale Behörden Massentests veranlassen oder solche Testreihen nach einem Ausbruch in einer Schule vorgenommen werden.

Die Testergebnisse würden vor dem Einsteigen geprüft, heißt es aus der Schweiz. Neu werden – ähnlich wie in Deutschland – auch die Kontaktdaten aller Einreisenden erfasst, egal ob sie mit Flugzeug, Bus, Bahn oder Schiff ankommen.

Bei der Einreise aus Risikogebieten oder nach dem Kontakt mit Infizierten soll die Quarantäne künftig von zehn auf sieben Tage verkürzt werden können, wenn ein negatives Testresultat vorgelegt wird. Deutschland gilt nicht generell als Risikogebiet. Allerdings stehen auf der aktuellen Liste, die ab 1. Februar gilt, die Länder Sachen und Thüringen als Risikogebiete.

Großbritannien startet Hotelquarantäne Großbritannien wird zum Schutz vor der Einschleppung von weiteren Corona-Mutationen für Einreisen aus Gebieten mit besonders hohem Risiko eine verpflichtende Quarantäne in Hotels einführen. Briten und in Großbritannien ansässige Menschen, die aus Gebieten auf einer sogenannten "Roten Liste" einreisten, müssten sich für zehn Tage Tage in von der Regierung bereitgestellte Unterkünfte wie Hotels begeben, kündigte Premierminister Boris Johnson am Mittwoch in London an.



Für ausländische Einreisende aus den 22 Ländern auf der Liste ohne Wohnsitz in Großbritannien soll es Einreiseverbote geben. Neben mehreren Ländern im Südamerika und im Süden Afrikas steht auch Portugal wegen seiner engen Beziehungen zu Brasilien auf der Liste. Reisen auf absolutes Minimum reduzieren "Es ist klar, dass noch immer zu viele Menschen jeden Tag ins Land ein- und wieder ausreisen", sagte die britische Innenministerin Priti Patel am Mittwoch im Unterhaus. Ziel sei es, die Zahl der Reisenden auf das absolute Minimum auf jene zu reduzieren, für die Reisen "absolut wesentlich" sei.

Berichten zufolge müssen die Einreisenden die Hotelquarantäne selbst bezahlen. Weitere Details sollen erst in der kommenden Woche erläutert werden.