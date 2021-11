Thinkstock

Wer Norwegen bereisen will, muss sich in Kürze bei der Einreise zuvor online registrieren.

Angesichts steigender Corona-Zahlen im In- und Ausland wird Norwegen seine Einreisebestimmungen ändern. Ab Ende November müssen sich Besucher des Landes online registrieren. Die neue Einreiseregel in Norwegen greift ab dem 26. November. Wer aus dem Ausland in da