Markenzeichen Space Needle: Seattle stellt sich in der nächsten Woche in Hamburg vor.

USA-Fans können sich auf ein weiteres Event in Hamburg freuen: In der kommenden Woche stellen sich die Metropole Seattle und die Fluggesellschaft Condor Touristikern an der Elbe vor. Anmeldungen sind noch möglich.

Mehr dazu

Mehr dazu 19. September in Hamburg Sweet Home Alabama lädt Touristiker zur Party ein

Der Networking-Abend im Körri Speisekontor in der Springelwiete wird von der hiesigen Repräsentanz von Visit Seattle, LMG Management, gemeinsam mit der Fluggesellschaft Condor veranstaltet. Am Mittwoch, 14. September von 18.30 bis 22.00 Uhr freuen sich die Ausrichter auf einen interessanten Austausch mit Gesprächen und Catering, dazu gibt es etwas zu gewinnen.Interessierte können sich direkt per E-Mail über visitseattle@lieb-management.de anmelden. Der Seattle-Abend ist nicht das einzige USA-Event in der Hansestadt in den kommenden Wochen: Am Montag, 19. September lädt Alabama zur großen Küchenparty mit Musik, Networking und Gewinnen ein. Und am 10. Oktober kommt das Visit USA Committee mit rund 30 Partnern an die Elbe.Zu Seattle : Die Emerald City im Nordwesten der USA, zwischen Puget Sound und Lake Washington gelegen und mehrfach zur lebenswertesten Stadt der USA gekürt, bietet eine bunte Mischung aus moderner, urbaner Atmosphäre und zahlreichen Ausflugsmöglichkeiten. Zu den Top-Attraktionen gehören Space Needle, Pike Place Market, die schöne Waterfront und die trendige Restaurant- und Café-Szene. Seattle wird von Condor von Frankfurt aus bedient.