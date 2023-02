Screenshot/USGS

Das Epizentrum des zweiten Erdbebens (rot).

In der Türkei ereignete sich in der Region Hatay und Umgebung erneut ein schweres Erdbeben. Diesmal war das Beben auch in fernen Städten stark zu spüren. Eine Augenzeugin sprach mit fvw|TravelTalk.

In der Türkei hat sich am 20. Februar um 20.07 Uhr (Ortzeit) in der türkischen Region Hatay ein zweites schweres Erdbeben der Stärke 6,