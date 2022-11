Imago Images

Zahlreiche Häuser in der Stadt Cianjur wurden beschädigt.

Nach einem Erdbeben auf der indonesischen Insel Java am Montagmittag hat sich die Zahl der Toten auf mindestens 56 erhöht. In Jakarta schwankten Hochhäuser.

Nach einem Erdbeben auf der indonesischen Insel Java am Montagmittag hat sich die Zahl der Toten auf mindestens 56 erhöht. In Jakarta schwankten Hochhäuser. Das teilte der Gemeindechef der am stärksten betroffenen Stadt Cianjur, Herman Suherman, m