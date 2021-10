Schon 16 Tage dauert der Vulkanausbruch auf La Palma an.

Die spanische Regierung hat für die vom Vulkanausbruch schwer gebeutelte Kanareninsel La Palma ein Hilfspaket in Gesamthöhe von 213,7 Mio. Euro beschlossen.

Das am Dienstag vom Ministerrat in Madrid verabschiedete Gesetzesdekret sei für "dringende Maßnahmen" zum "sozialen und wirtschaftlichen Wiederaufbau" der Atlantik-Insel vor der Westküste Afrikas vorgesehen, teilte die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) von Ministerpräsident Pedro Sánchez mit. Vorige Woche hatte Madrid bereits ein erstes Hilfsprogramm von 10,5 Mio. Euro beschlossen.Der Vulkan war auch am Dienstag – 16 Tage nach dem Ausbruch – weiter aktiv. Obwohl der Kegel am Montag teilweise eingestürzt war und der Lavastrom Richtung Meer sich dadurch verstärkt hatte, floss das mehr als 1000 Grad heiße Gestein weiter auf demselben Weg bergab wie bisher. Weitere Evakuierungen waren deshalb zunächst nicht nötig. Etwa 6000 Menschen mussten bisher ihre Häuser verlassen.Die Lava hat seit dem Beginn des Ausbruchs nach jüngsten amtlichen Angaben 1046 Gebäude zerstört. Sie richtete in der Landwirtschaft und an der Infrastruktur große Schäden an. Eine Fläche von 420 Hektar wurde von einer meterdicken Lava-Schicht bedeckt.Der Vulkan im Süden der Insel La Palma, die bei Touristen weniger bekannt ist als andere Kanareninseln wie Teneriffa, Fuerteventura, Gran Canaria oder Lanzarote, war am 19. September erstmals seit 50 Jahren wieder ausgebrochen. Wie lange er aktiv bleiben wird, konnten Vulkanologen nicht sagen. Es könne Monate dauern, hieß es.