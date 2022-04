Der Hafen von Kobe in Japan

#ABPer sofort erlaubt das fernöstliche Land wieder Einreisen, zunächst allerdings nur für Geschäftsreisende. Wann auch touristische Reisen wieder möglich sind, steht noch nicht fest.#/AB#Nun ist das seit vielen Monaten geltende generelle Einreiseverbot für Reisende aus Deutschland nach Japan aufgehoben. Die Visafreiheit ist für deutsche Staatsangehörige jedoch weiterhin ausgesetzt.Die Einreise ist zunächst ausschließlich für erstmalig einreisende ausländische Staatsangehörige mit Visa für Geschäftsreisen, Studienaufenthalte sowie mittel- und langfristigen Aufenthalten (mit Certificate of Eligibility) möglich. Auch die Neubeantragung der genannten Visa kann erfolgen. Touristische Reisen sind hingegen weiterhin nicht möglich.Personen mit gültigem Aufenthaltsstatus und gültiger Wiedereinreisegenehmigung ("re-entry permit") sind davon nicht betroffen. Nähere Informationen hierzu bietet die Botschaft Japans in Berlin . Es sind zudem Quarantäne-Regeln einzuhalten. Deutschland gilt nicht mehr als Virusvariantengebiet. Am Flughafen wird bei Ankunft in jedem Fall ein Covid-19-Test durchgeführt. Die Quarantäne beträgt derzeit sieben Tage für alle Einreisenden.Einreisende aus Deutschland, die nachweislich eine von Japan anerkannte Covid-19-Booster-Impfung erhalten haben, sind seit dem 3. März 2022 von den Quarantäne-Regeln vollständig befreit. Einreisende aus Deutschland mit vollständigem Impfschutz (jedoch ohne Booster-Impfung) oder ohne anerkannten Impfnachweis müssen sich nach der Ankunft direkt in häusliche Quarantäne begeben. Mit einem negativen Covid-19-Testergebnis am dritten Tag kann die häusliche Quarantäne beendet werden.Öffentliche Verkehrsmittel dürfen dann wieder benutzt werden. Dies gilt auch für japanische Staatsangehörige und Inhaber einer Daueraufenthaltserlaubnis. Nähere Informationen hierzu bietet die Botschaft Japans in Berlin und das j apanische Außenministerium Der Transit aus Drittstaaten über japanische Flughäfen ist möglich, sofern der Airport nicht verlassen werden muss. Es gibt weiterhin kommerzielle Flugmöglichkeiten zwischen Japan und Deutschland. Einschränkungen und Flugausfälle sind jederzeit möglich.