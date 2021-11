Getty Images/iStockphoto

Urlaubermagnet: Angkor Wat in der Region Angkor in Kambodscha.

In Südostasien bewegt sich etwas bei der Grenzöffnung für Touristen. So können für Kambodscha wieder E-Visa für touristische Reisen beantragt werden. Vietnam lockert möglicherweise per Anfang 2022 für erste Länder. Hoffnung f&u