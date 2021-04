Besucher der Bundesgartenschau in Erfurt können sich seit Mittwoch in einem speziell für sie eingerichteten Testzentrum auf das Coronavirus testen lassen. Das Zentrum auf dem Erfurter Messegelände ging am Mittwochmorgen in Betrieb.





Die Einrichtung ist auf 5000 Menschen pro Tag ausgelegt. Die Stadt Erfurt hat einen privaten Anbieter mit den Tests beauftragt. Es ist vor allem für Buga-Gäste gedacht, die aus anderen Thüringer Regionen und aus anderen Bundesländern anreisen. In den ersten Stunden nach der Öffnung ging es an den 20 Teststationen noch gemächlich zu, der Besucherzulauf hielt sich in Grenzen. Besucher der Bundesgartenschau müssen am Einlass einen negativen Test vorlegen. Geregelt ist dies in den seit Samstag verschärften bundesweiten Corona-Regelungen. Engpässe am Auftaktwochenende Am Auftaktwochenende der am Freitag eröffneten Bundesgartenschau war es zu Testproblemen gekommen, weil die vorhandenen Kapazitäten der rund 40 kleineren Teststellen in Erfurt nicht ausreichten beziehungsweise testende Apotheken und Arztpraxen geschlossen waren.



