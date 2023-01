Ein Blick auf die Altstadt von Valencia

Die Einführung einer Touristensteuer in Valencia soll die Entwicklung des nachhaltigen Tourismus finanzieren. Die Einführung der neuen Abgabe ist für Ende des Jahres vorgesehen.

Nach Katalonien und den Balearen wird auch Valencia zum Ende dieses Jahres eine zusätzliche Abgabe für Urlauber einführen. Die Touristensteuer muss dann von allen Reisenden entrichtet werden, die sich in der Region aufhalten wollen. Sie wird für alle Touristen gelten, die in Apartments, Hostel und Hotels oder auf Campingplätzen übernachten wollen. Sobald die Touristensteuer für Valencia in Kraft tritt, muss ein Betrag zwischen 50 Cent und zwei Euro pro Nacht entrichtet werden. Das bedeutet, dass die Gebühr von der Art der Unterkunft abhängt, ob man sich für einen Aufenthalt in High-End-Hotels oder in Mietunterkünften entscheidet. Allerdings gibt es auch Personengruppen, die von der Steuer befreit sind.



Mehr dazu

Mehr dazu Per Juni 2023 Thailand will Touristensteuer einführen

Mehr dazu

Mehr dazu Mallorca Kein Cent von Touristensteuer für Projekte

Mehr dazu

Mehr dazu Balearen Steuerpläne sorgen für Aufschrei unter Hoteliers