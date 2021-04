Das kleine Mittelmeer-Land Malta hat etwa ein Fünftel seiner Einwohner vollständig geimpft und beendet seinen Lockdown. Auch Open-Air-Märkte dürfen wieder stattfinden. Die Reisebeschränkungen zur kleinen Nachbarinsel Gozo werden wieder aufgehoben.

Vollständige touristische Öffnung ab 1. Juni

In Malta öffnen ab sofort wieder Geschäfte und Dienstleister für ihre Kunden. Vom 10. Mai 2021 an werden dann weitere der bisher geltenden Einschränkungen aufgehoben oder erleichtert.Auch Restaurants und Bars dürfen von diesem Tag an wieder Besucher willkommen heißen, teilt das maltesische Fremdenverkehrsamt MTA mit. Die Restaurants dürfen dann bis 17.00 Uhr Service am Tisch anbieten.Auch Open-Air-Märkte dürfen wieder stattfinden. Zudem werden die Reisebeschränkungen zwischen Malta und der kleinen Nachbarinsel Gozo wieder aufgehoben.Begründet wird die Öffnung mit dem Fortschritt des nationalen Impfprogramms: Malta hat etwa die Hälfte der lediglich 520.000 Einwohner mit der ersten Dosis versorgt, jeder fünfte Einheimische genießt den vollständigen Schutz. Malta ist außerdem das erste Land, das den Impfstoff inzwischen der gesamten Bevölkerung zur Verfügung stellt.Weitere Öffnungsschritte sind geplant. Die nächste Etappe sei die Öffnung vieler kultureller Einrichtungen ab dem 10. Mai: Dann gewähren die meisten Museen der nationalen Denkmalbehörde Heritage Malta wieder Zutritt. Ziel sei die vollständige Öffnung des Landes für internationale Gäste ab dem 1. Juni.