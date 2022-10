Imago/Zuma Wire

US-Präsident Joe Biden informiert sich bei Pedro Pierluisi, Gouverneur von Puerto Rico, über die Sittuation nach dem Hurrikan Fiona auf dem Inselgebiet.

Nach großen Schäden durch den Hurrikan Fiona hat US-Präsident Joe Biden den Menschen in Puerto Rico Unterstützung zugesagt.

