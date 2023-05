Nach tagelangen Regenfällen haben Überschwemmungen in Teilen Kroatiens Schäden angerichtet.

In den Straßen der Ortschaft, 90 Kilometer südlich von Zagreb, stand das Wasser am Dienstag kniehoch, berichtete das Nachrichtenportal "jutarnji.hr". Infolge der Regenfälle der letzten Tage war die, ein Nebenfluss der Save, über ihre Ufern getreten. Zivilschutz und Freiwillige errichteten Dämme aus Sandsäcken. Die Behörden in der 2700-Einwohner-Gemeinde riefen den Notstand aus.Überschwemmungen gab es auch in der Kleinstadtnahe Zadar im dalmatinischen Hinterland. Dort war bereits am Montag die Altstadt überschwemmt worden, nachdem der Flussüber die Ufer getreten war. Am Dienstag sank dort der Pegelstand wieder ab, hieß es in Medienberichten. In Kroatien rechnet man aber in den nächsten Tagen mit weiteren Problemen, weil die Regenfälle in einigen Regionen nicht nachlassen. Auch soll die aus Slowenien kommendenoch große Wassermengen mit sich führen.