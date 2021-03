Die Landesregierung in Niedersachsen denkt darüber nach, die Testpflicht für Mallorca-Rückkehrer auf eigene Faust wieder einzuführen. Das sagte die Regierungssprecherin. Auch in Spanien gibt es Kritik an der Balearen-Freigabe.

Die Menschen, die nun auf die Balearen reisen wollten, müssten wissen, dass sie sich einem gewissen Risiko aussetzen, sagte Niedersachsens Regierungssprecherin Anke Pörksen. Vor Ort träfen sich Menschen aus ganz Deutschland und Europa, und es bestehe die Gefahr einer Verbreitung von Infektionen. Selbst wenn am Flughafen ein PCR-Test negativ ausfalle, bedeute dies nicht, dass ein Reiserückkehrer das Virus nicht bereits in sich trage. "Man holt sich da sehenden Auges ein richtiges Problem ins Land", so Pörksen.Das Robert-Koch-Institut hatte zwar in einer Studie im Februar nachgewiesen, dass Pauschalreisen kein Treiber der Pandemie im vergangenen Sommer waren, anders als Verwandtenbesuche und die Einreise von Arbeitskräften und Erntehelfern aus Südosteuropa. In den Reisehinweisen im Internet rät das Auswärtige Amt dennoch weiter generell von "nicht notwendigen, touristischen Reisen" ab. Das ist aber nicht mehr als eine Empfehlung, rechtliche Folgen hat das nicht.Auch der Mainzer Virologe Bodo Plachter hält Zurückhaltung beim Reisen für wichtig. "Wenn die Reiseaktivität steigt, dann werden auch die Inzidenzraten steigen. Das ist relativ klar", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Im Urlaub möchte man sich erholen, möchte man dann auch Corona vergessen. Und das führt dazu, dass die Vorsicht sinkt und die Infektionsraten steigen." Die Landesregierung der Balearen verweist jedoch auf die Sicherheits- und Hygienekonzepte, die einen "sicheren Urlaub" ermöglichten.In Spanien sorgte unterdessen die Öffnung Mallorcas für ausländische Touristen für Unmut unter Einwohnern auf dem spanischen Festland. "Spanien wird zu Ostern ein Bunker für die Spanier und eine Oase für die Touristen aus dem Ausland sein", titelte am Wochenende die Zeitung "ABC". Um die Pandemie zu bekämpfen, hat die Regierung das Reisen eingeschränkt. Zwischen dem 17. und 21. März sowie über die Osterfeiertage vom 26. März bis zum 9. April sind Reisen zwischen den 17 Regionen des Landes nur in Ausnahmefällen und aus triftigem Grund erlaubt.