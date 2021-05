Nach rund sechs Monaten Pause am Samstag auf Sylt, Amrum und in St. Peter-Ording wieder Urlauber angekommen. Unter strengen Auflagen wird der Tourismus dort wieder hochgefahren – unter dem Vorbehalt, dass die Infektionen nicht stark zunehmen.

Nachdem die Autozüge am frühen Samstagmorgen zunächst nur wenige Fahrzeuge auf die Insel Sylt gebracht hatten, wurde es am Mittag deutlich voller. "Beim Syltshuttle sind die Züge seit dem Vormittag bis zum späten Nachmittag voll ausgelastet", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn.Auch der blaue Autozug des privaten Bahnkonzerns Railroad Development Corporation erreichte Sylt mit deutlich mehr Autos auf den Verladedecks. "Unsere Fähren sind jetzt am Mittag ordentlich gefüllt, Plätze sind aber noch frei", hieß es bei der FRS Syltfähre. Die Fahrgäste kämen aus ganz Deutschland.Nordfriesland ist eine von vier touristischen Modellregionen in Schleswig-Holstein. Die Projekte sollen zunächst einen Monat dauern mit der Option auf Verlängerung. In der Schleiregion und Eckernförde läuft das Modell bereits, Büsum und die Lübecker Bucht sollen folgen. Touristen in Nordfriesland müssen sich jetzt etwa alle 48 Stunden testen lassen.