Polen zieht vermehrt Camper an.

Mehr als 250 Campingplätze bietet Deutschlands östlicher Nachbar. Natur gibt es reichlich, zudem lockt das Land mit vergleichsweise günstigen Preisen.

Beim jüngsten Caravan-Salon in Düsseldorf präsentierte sich Polen zum dritten Mal mit einem eigenen Stand als Destination für Camper und Wohnmobil-Reisende. Geworben wurde unter anderem für Regionen wie Masuren, Kleinpolen und Krakau.



Konrad Guldon, Leiter Poland Travel

Polen locke nicht nur mit seiner "wunderschönen Natur und der Kultur", sagt Konrad Guldon, Chef des polnischen Fremdenverkehrsamts in Deutschland. Auch sei die Zahl der Camping- und Wohnmobil-Stellplätze hoch. Laut aktueller Statistik gehören sein Land trotz Inflation zu den zehn preiswertesten Zielen für Camper in Europa. Koste ein Tag in Deutschland mehr als 25 Euro, seien es in Polen nur 16,50.