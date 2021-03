Kanzleramtschef Helge Braun geht davon aus, dass sich die Corona-Infektionslage in Deutschland im Mai entspannen und Reisen ab August wieder möglich sein werden.

"Ich rechne damit, dass die entlastende Wirkung durch das Impfen und durch den Beginn der warmen Jahreszeit im Mai spürbar sein wird", sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". Zu Pfingsten werde man die ersten positiven Effekte sehen, vorausgesetzt, die Situation laufe bis dahin nicht aus dem Ruder."Ich halte es für realistisch, dass im August Reisen wieder möglich sind", erklärte der promovierte Mediziner Braun. Osterurlaub sei jedoch bei den momentanen Entwicklungen nicht verantwortbar. Auch den Vorschlag einiger Bundesländer, kontaktarmen Urlaub im eigenen Bundesland in einer Ferienwohnung oder im Camper zu erlauben, lehnt er ab: "Ein solcher Öffnungsschritt verbietet sich in einer Zeit, in der die Infektionszahlen jede Woche um 30 Prozent wachsen. Wenn wir diese Entwicklung nicht bremsen, haben wir nach Ostern Inzidenzen von über 200. Dann kommen die Krankenhäuser an ihre Belastungsgrenze, weil die Virus-Mutation viel mehr jüngere Menschen auf die Intensivstation bringt, die dort länger behandelt werden müssen."